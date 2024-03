Calcio - Serie "D»: il punto. Lelli: "Le ultime sette partite diranno il valore del Ghiviborgo»

Tornato a mani vuote da Tavarnelle, il GhiviBborgo lavora sul campo per preparare la gara di cartello di sabato prossimo, quando, al "Carraia", arriverà il blasonato Grosseto: sfida molto attesa da tutto l’ambiente, vista la forza di un avversario che, attualmente terzo, si gioca la vittoria del campionato con Follonica Gavorrano, Pianese e Livorno.

Ma il momento dei colchoneros non è per niente positivo, dato che il Ghivi ha incassato tre sconfitte in quattro turni: uno score imprevisto, dopo la grande cavalcata che aveva portato i ragazzi di Lelli in zona play-off. Nel suo momento migliore, sono arrivati gli stop interni con Pianese e Aquila Montevarchi (nel mezzo la vittoria sul campo del Real Forte Querceta) e questa brusca frenata: un 3 a 0 che brucia ma con diverse attenuanti. In primis le diverse assenze: quelle degli infortunati Saidi, Vecchi e Romano e la defezione dello squalificato Lepri (che purtroppo mancherà anche contro i maremmani, per le due giornate di stop). Si è, poi, giocato su un terreno brutto e mal curato che ha limitato molto le trame del Ghivi, abituato a fraseggiare palla a terra.

"Purtroppo è andata male – ammette il tecnico biancorossoazzurro – . Dopo un buon inizio, su un terreno di gioco improponibile per la serie “D”, abbiamo incassato la prima rete in maniera ingenua; poi è diventato tutto più difficile. Una volta subìto il raddoppio, abbiamo provato a rientrare in partita, ma il 3 a 0 ha chiuso ogni discorso". Poco da aggiungere. Una domenica storta e da dimenticare in fretta. Ci sarà, soprattutto, da capire i motivi di queste battute d’arresto che non preoccupano più di tanto, ma amareggiano tutto l’ambiente. E sarà, inoltre, necessario verificare la situazione degli infortunati e di coloro che non sono ancora al meglio dopo aver recuparato.

Nell’anticipo di sabato con il Grosseto il compito è molto difficile, ma potrebbe essere anche l’occasione giusta per riscattare questo periodo.

"Queste sette partite che rimangono – chiude il tecnico – le affronteremo al massimo delle nostre possibilità e ci faranno capire chi siamo come allenatore, staff, calciatori e gruppo; che darà sicuramente tutto per chiudere al meglio la stagione".

Flavio Berlingacci