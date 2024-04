Calcio serie D. Il San Donato sorride: "Salvezza meritata»

All’ultimo respiro della tanto attesa sfida della penultima giornata di serie D, al San Donato Tavarnelle gli è sfuggita di mano la vittoria. Sul campo del Tau Calcio Altopascio la grande accortezza tattica, accompagnata da tanta determinazione, stava per consentire alla squadra di Brachi un successo inseguito invano da cinque gare consecutive negative che stavano complicando la sopravvivenza ai gialloblù.

Analizzando gli altri risultati del girone E, il pareggio del Tau ottenuto al 95’ con Lombardo è da ritenersi prezioso, risultato che certifica la matematica salvezza della squadra del presidente Bacci che sale così a 39 punti in classifica. Pertanto, con questo passettino in avanti, il San Donato a una giornata di anticipo è salvo per la forbice (il distacco deve essere inferiore a 8) nei confronti del Real Forte Querceta e Vivi Sansepolcro appaiate a 28 punti che in classifica sono distaccate di 11 punti. Quindi, raggiunto l’obiettivo, al San Donato contro il Sansepolcro non gli resta che chiudere bene una stagione iniziata abbastanza travagliata per via della retrocessione dalla Lega Pro. Ma la paura di non farcela era tanta: lo conferma l’euforia esplosa negli spogliatori al termine della gara di Altopascio, esultanza equivalente a una vittoria di campionato.

"E’ un risultato che vale tanto, che certifica la salvezza – puntualizza l’allenatore Marco Brachi – E’ una bella soddisfazione che ci ripaga di tanti sacrifici. Dispiace di non essere riuscito al mio arrivo in corsa a rimettere subito in carreggiata il gruppo, ma c’era da fare del lavoro psicologico e da risolvere tanti problemi fisici".

Ha mai avuto paura di non farcela?

"Personalmente no, mai pensato a questa possibilità. Ero pienamente consapevole del valore dei miei giocatori che in campo hanno risposto sempre presente, come ieri il portiere Campinotti (2004) al suo debutto".

Giovanni Puleri