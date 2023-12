Calcio serie D: il tecnico suona la carica per la sfida al Galli alle 14,30 contro la Victor San Marino, terza in classifica. Imolese, D’Amore: "Voglio l’atteggiamento giusto»

Per restare in scia alle prime della classe e ritrovare un successo in campionato che manca da due turni. Questo l’obiettivo dell’Imolese di Gianni D’Amore, che oggi al Galli (ore 14.30, arbitra Recchia di Brindisi) sfida un pezzo del suo recente passato, la Victor San Marino, cenerentola della serie D e piazza dove ha allenato per una stagione (2122), prima di approdare lo scorso aprile a Imola, alla guida della Primavera. Sarà terza contro quinta, ma anche il replay della sfida di coppa dello scorso 27 agosto, vinta 1-0 dai rossoblù, la prima di un percorso netto, alimentato quattro giorni fa col successo sul Campobasso, che è valso l’accesso ai quarti di finale. Ritrovato il sorriso in Coppa Italia, l’Imolese proverà a fare lo stesso in campionato, dopo due sconfitte consecutive, contro Corticella e Lentigione. "E’ ora di rimetterci in viaggio anche in campionato, con la testa e l’atteggiamento giusto, quello che si è visto mercoledì – ha commentato D’Amore –. Questa l’unica cosa chiedo e voglio vedere dai miei ragazzi: l’atteggiamento, che è stata anche la chiave che ci ha permesso di vincere la maggior parte delle gare". Assente il solo Brandi (infortunato) con i rossoblù che potranno anche contare su un nuovo innesto in attacco, il classe ’96 Simone Raffini. Nativo di Castel San Pietro (cresciuto tra Imolese e Cesena), Raffini ha vestito in carriera le maglie di Pordenone, Lucchese, Ravenna, Pontedera, Fermana, Paganese e Carpi, ed è arrivato a Imola dopo l’esperienza di un anno al Roma City (13 gol in 44 presenze in D). "Le sensazioni sono molto positive, ho trovato un ambiente serio, un gruppo di ragazzi giovani che ha voglia di fare qualcosa di importante. Mi sono subito messo a disposizione. Il mister mi ha chiesto di portare un po’ d’esperienza, quella che può servire a una squadra così giovane", queste le prime parole del neo acquisto rossoblù.

Le altre gare: San Donnino-Corticella, Certaldo-Ravenna, Fanfulla-Sangiuliano, Forlì-Carpi, Pistoiese-Sant’Angelo, Prato-Lentigione, Progresso-Aglianese, Sammaurese-Mezzolara.

La classifica: Ravenna 29, Lentigione 27, Victor 26, Pistoiese 25, Carpi, Corticella, Imolese 24, Forlì 22, Fanfulla 21, Sant’Angelo 18, Aglianese 17, Prato, Progresso 16, Sammaurese 15, Sangiuliano 13, Mezzolara 12, Borgo San Donnino 10, Certaldo 9.

Giovanni Poggi