Calcio serie D. Il Trestina e la salvezza. Missione (quasi) compiuta

TRESTINA – Salvezza in tasca per il Trestina dopo il pari in casa del Follonica Gavorrano. Un risultato che ha fermato la corsa al primato dei toscani, avvicinando il Trestina alla quota salvezza. "Abbiamo ripreso a giocare come sappiamo dopo un periodo non facile con qualche brutta prestazione, un atteggiamento che non ci compete". Davide Ciampelli vede da vicino l’obiettivo. "Siamo a 40 punti, ci manca solo la matematica. Ma dobbiamo tenere alta la guardia perché dopo Sansepolcro abbiamo conquistato 2 punti in 5 partite. Pochi, troppo pochi. L’obiettivo era e resta la salvezza, tenendo presenti anche le difficoltà estive legate all’incertezza del ripescaggio. Ormai però dobbiamo solo guardare al futuro immediato". Testa dunque alla sfida di domenica con il Figline che precede il Trestina con 5 punti in più. Il sestultimo posto, occupato dal Montevarchi, dista 4 lunghezze e ma sono 10 i punti che separano la sestultima dal Real Forte Querceta terzultimo e, con 8 o più punti di distacco, la terzultima retrocede. "Calcoli che non devono interessarci – conclude Ciampelli – dobbiamo solo pensare a chiudere il discorso salvezza domenica contro il Figline". Fari puntati poi su bomber Tascini a quota 13 in classifica marcatori, deciso a rimpinguare il suo bottino di reti. Nelle ultime due sfide, a chiudere la regular season, i bianconeri saranno di scena a Livorno all’ultimo turno e ospiteranno la Sangiovannese nell’ultima giornata al Casini.