Calcio serie D. Il Trestina va a Livorno. Lo sforzo conclusivo

TRESTINA – Fino a poco tempo fa l’auspicio era di centrare l’obiettivo stagionale (ovvero la salvezza) con largo anticipo, l’andamento lento delle ultime gare ha fatto sì che la certezza della matematica non sia ancora arrivata, ma il traguardo resta a portata di mano. Senza far drammi per il passo falso interno di 7 giorni fa, il Trestina affronta oggi allo stadio "Armando Picchi" un Livorno che deve far punti per restare aggrappato alla zona play-off. All’andata gli altotiberini si imposero per 1-0 nella sfida disputatasi al "Bernicchi" di Città di Castello. Emergenza in difesa in casa bianconera, con l’allenatore Davide Ciampelli costretto a rinunciare a Sensi (out da alcune partite per un’infiammazione all’anca) e Dottori (infortunio muscolare, per lui stagione di fatto finita). Tra i pali dovrebbe essere riproposto Pollini, che all’esordio in campionato non ha demeritato, mentre è ipotizzabile che il tecnico proponga nuovamente un 3-4-3 con Contucci, Conti e Bucci nel reparto arretrato, Omohonria, Menghi, Farneti e Marietti in mediana, Di Nolfo, Tascini e Belli a comporre il tridente offensivo.

Paolo Cocchieri