Calcio serie d. Il Tuttocuoio vuole chiudere in bellezza battendo Cittadella

Si chiude il girone di andata, si chiude il 2024 (la Serie D riprenderà il 5 gennaio), e quello che vuol fare il Tuttocuoio è... chiudere in bellezza. Ovvero battere la Cittadella Vis Modena davanti ai propri tifosi. La neopromossa compagine modenese è tornata alla vittoria proprio domenica scorsa, superando 2-1 il Sasso Marconi dopo un’astinenza che durava da 4 turni (due punti), e conquistando il secondo successo casalingo dell’andata. Gli avversari odierni del Tuttocuoio fin qui si sono dimostrati compagine da trasferta. Lontano dal loro terreno di gioco infatti hanno conquistato 13 dei 21 punti che hanno in classifica (3 in meno degli uomini di Firicano, nella foto), vincendo ben 4 gare, 2-1 a Pistoia (2a giornata), 1-0 a Riccione (4a giornata), 4-2 col Corticella (8a giornata) e 2-1 con la Sammaurese (11a giornata), cogliendo un pareggio, 0-0 col Progresso (13a giornata), e subendo due sconfitte, 1-0 con lo Zenith Prato (6a giornata) e 2-1 a Ravenna (15a giornata). In tema di reti invece, occhio alla coppia Formato-Guidone, autrice di 15 delle 19 reti messe a segno complessivamente, e rispettivamente a quota 8 e 7.

In casa neroverde comunque il momento è favorevole. La squadra delle presidente Coia arriva infatti dalla vittoria in casa del Fiorenzuola che le ha permesso di consolidare la 7a posizione, a -5 dalla 5a, ovvero quella che consente di partecipare ai play off. Al Leporaia, dove torneranno anche alla ripresa del campionato ospitando il Lentigione, i pontaegolesi sono stati battuti solo una volta, dal Forlì, capolista col Tau Calcio, mentre per il resto il ruolino parla di tre successi e tre pareggi. Assenti per infortunio Salto, Massaro, Acosty e Del Rosso, rientra dalla squalifica Veron.

s.l.