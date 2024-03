Calcio Serie D. In piedi Poggibonsi. Domenica a Orvieto sarà ‘spareggio’

Non è il momento di drammatizzare, per il Poggibonsi, dopo la sconfitta con una big del campionato. La stagione dei Leoni, orientata al conseguimento della quota salvezza, prosegue nonostante tutto in linea con i piani di un team chiamato a mettersi prima possibile al riparo. Solo che i giallorossi devono rialzarsi e cercare di ottenere risultati pesanti dai prossimi match, a cominciare dalla trasferta di domenica prossima a Orvieto. Un incontro che si annuncia adesso al pari di un autentico spareggio, come ha rimarcato nel dopo gara con il Grosseto mister Calderini. I Leoni si sono espressi senza timori con i biancorossi, hanno avuto per primi l’opportunità per ottenere il vantaggio e hanno subìto il raddoppio nel momento in cui si stavano riorganizzando al meglio per ottenere l’1-1. Aspetti ai quali il tecnico ha attribuito il necessario riconoscimento: "Con la buona sorte siamo in credito – ha affermato Calderini – e con il Grosseto il verdetto ci è sfavorevole, ma entrando sul rettangolo con questa determinazione e anche con le qualità messe in mostra nell’occasione, possiamo recuperare". Adesso, però, in una fase cruciale del cammino, sono consentite forse in misura minore rispetto, a qualche settimana fa, certe disattenzioni in retroguardia o le imprecisioni al momento di battere a rete, per un Poggibonsi che comunque, le sue opportunità le ha avute. L’impegno di Orvieto, quindi, ha il sapore del match da affrontare senza ulteriori cali di concentrazione, per non assistere al manifestarsi di pericoli di classifica che a un certo punto erano apparsi, solo apparsi, più lontani. Il cammino, a otto giornate dall’epilogo della stagione regolare, resta ancora tutto da decifrare per i Leoni in cerca della salvezza.

Paolo Bartalini