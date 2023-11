Calcio, Serie D. La favola dell’Alcione, ora cerca l’allungo

Nove risultati utili consecutivi, una sola sconfitta in campionato alla terza giornata, ma anche due gare senza vittoria. Entrambi sono stati dei pareggi, contro il Gozzano per 1-1 in casa e con il Chisola a Vinovo a reti bianche, ora l’Alcione punta a ritrovare quel successo che rilancerebbe la marcia spedita in vetta, dove gli orange sono già da qualche settimana nel girone A di Serie D. Delle due partite finite in pareggio, la prima è quella che poteva essere sfruttata meglio, vista la posizione di classifica del Gozzano, ma è anche vero che solo nel recupero la formazione di Cusatis ha trovato la rete per riacciuffare il punteggio. Contro il Chisola, invece, la formazione ospite ha trovato la via della rete ma il direttore di gara ha annullato una segnatura che in casa Alcione giudicano regolare (diversamente dal designato fischietto).

Adesso il calendario pone i ragazzi di Cusatis di fronte alla Lavagnese, domenica alle 14.30, di nuovo con la possibilità di sfruttare le mura amiche. Il morale è sempre alto e non potrebbe essere altrimenti considerando che i due pari hanno comunque permesso di restare in testa alla graduatoria del raggruppamento, ad oggi con due lunghezze di vantaggio sull’Asti, tre sulla coppia formata da Albenga e Chisola e quattro sull’RG Ticino. Una classifica corta, in cui la Lavagnese è dodicesima con quattordici punti. Nell’ultimo turno ha agganciato la Vogherese vincendo lo scontro diretto, ora punta allo sgambetto a sorpresa.

Le impressioni generali di Cusatis, dopo il pari di Vinovo, sono comunque buone. "Abbiamo fatto un’ottima partita sotto tutti i punti di vista - ha ribadito il tecnico dell’Alcione al termine del confronto disputato in Piemonte -. Sia nel primo che nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla, facendo una grandissima fase difensiva con grande intensità. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, dove il loro portiere è stato molto bravo. Il gol annullato? Era regolare. Questa è stata la scelta dell’arbitro. Resto molto contento comunque per l’ottima prestazione. Inoltre abbiamo aumentato ancora la striscia positiva. Sia chi è partito che chi è entrato ha fatto molto bene".

Lo scontro diretto tra Asti e Chisola potrebbe consentire di rubacchiare qualche punto ad almeno una delle più vicine concorrenti, se non ad entrambe in caso di parità al triplice fischio, mentre l’Albenga affronterà un Derthona in fase calante (è a 19 punti ma non vince da quattro turni) e l’RG Ticino ospiterà in casa il Pinerolo.