Calcio serie D. La Fezzanese ha un duro compito. Fare punti sul campo del Bra

"Il Bra è un’ottima squadra che riesce ad abbinare tecnica e grande fisicità in più ha il capocannoniere del campionato. C’è grande voglia di riscattare la partita dell’andata dove loro ci sono stati superiori in tutto. Sul fronte infortuni non ci sono grosse novità, recupereremo Santeramo che rientra dal turno di squalifica e Gabelli. La squadra sta bene ed ha lavorato molto forte ed anche su alcuni dettagli". Con queste parole mister Cristiano Rolla presenta la difficile partita che attende la Fezzanese oggi alle ore 14.30 a Bra nella 23ª giornata del girone A di serie D. Arbitra Sassano di Padova con assistenti Targa di Padova e Fontana di Schio.

P.G.