CALCIO SERIE D. La Folgore ci prova anche col Villa Valle

Dare continuità alla vittoria di sette giorni fa. Non chiede altro (e non è poco) Simone Crippa alla sua Folgore alla vigilia della sfida di oggi alle 14.30 sul campo del Villa Valle che in classifica segue gli azzurri a quota 8 punti.

"Lavorare in settimana in allenamento con una bella vittoria alle spalle è una medicina. Che però dobbiamo far sì che continui a fare il suo effetto. Per questo abbiamo lavorato prima di tutto sull’atteggiamento, che è comunque cambiato nelle ultime due settimane, e su noi stessi". Rientra dalla squalifica Kyeremateng. Arbitra Giordano di Palermo.

In Eccellenza alle 14.30 la Base riceve a Seveso il Saronno nel remake del duello di Promozione, mentre il Meda tenta l’impresa a Casteggio. Nel girone B prova a risollevarsi la Vis Nova a Erba contro l’Arcellasco, mentre la Leon vuole slancio a Calolziocorte.

Ro.San.