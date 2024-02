Calcio Serie D. La Folgore ci prova con la Real Calepina. Vietato sbagliare

Non è una partita qualsiasi quella di oggi contro la Real Calepina per la Folgore Caratese. Solo tre punti separano le due formazioni coi bergamaschi che, finisse oggi la stagione, sarebbero l’ultima squadra a disputare i playout in un contesto di classifica comunque molto equilibrato. Non sono ammessi passi falsi per la formazione di Parlato che comunque non perde da cinque turni (tre pari e due vittorie) al cospetto di una squadra che invece tra le mura amiche non coglie un successo da due mesi (1-0 sul Crema il 3 dicembre). La inquadra così capitan Arpino: "Conterà più la fame che la tecnica, su un campo non bellissimo. Prevarrà quindi l’aspetto psicologico, sarà determinante la voglia di vincerla mentalmente". Nelle fila della Real Calepina uno squalificato, si tratta dell’Under di centrocampo Luca Tosini che, tra l’altro, fa parte della lista dei convocati della Rappresentativa di serie D che nelle prossime settimane prenderà parte alla Viareggio Cup. Nessuno squalificato nelle fila azzurre. Dirige il match allo stadio “Luciano Libico” di Grumello del Monte il signor Buzzone di Enna.

Completano il turno i seguenti match: Brusaporto-Arconatese, Caldiero-Club Milano, Castellanzese-Caravaggio, Clivense-Virtus CiseranoBergamo, Legnano-Crema, Piacenza-Desenzano, Ponte San Pietro-Palazzolo, Varesina-Tritium e Villa Valle-Casatese.

Ro.San.