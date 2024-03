Calcio Serie D. La Folgore fa visita alla Clivense

C’è l’ex attaccante del Renate (ma non solo…) Andrea Brighenti – autore settimana scorsa a Legnano di una doppietta – sulla strada della Folgore Caratese impegnata questo pomeriggio in trasferta sul campo della Clivense che, come gli azzurri, si trova in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Sta meglio sicuramente la squadra di Carmine Parlato che dopo il pareggio interno contro i bergamaschu del Villa Valle è salita a quota otto risultati utili consecutivi raggiungendo 40 punti in graduatoria.

Posizione di perfetta a metà classifica, lontana sia dalla zona playout (9 punti) che da quella playoff (11). Al riparo da eventuali rischi e pericoli, e purtroppo anche dalle ambizioni

La gara (ore 14.30) si gioca al centro Olimpia “Ugo Pozzan Phoenix Arena” in via Divisione Acqui 5 di San Martino Buon Albergo e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della FC Clivense.

Arbitra il signor Andrea Pani di Sassari.

Ro.San.