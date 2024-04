Calcio serie d. La Folgore frena la Pro Palazzolo col solito Barranco

Delle prime sei della classe la Pro Palazzolo è l’unica che non vince e può dire ufficialmente addio ai sogni di gloria. A frenare i bresciani ci ha pensato la Folgore Caratese che per ampi tratti ha carezzato il sogno di riprendere a vincere contro una squadra in lotta per il primato. Al gol iniziale del solito Barranco ha risposto dal dischetto Ciccone nel finale. "Peccato non avere finalizzato quelle 2-3 situazioni favorevoli che abbiamo avuto prima di subire il pareggio. È mancato un pizzico di lucidità. Il rigore loro? Da rivedere. Ma questo non cambia il mio giudizio nei confronti dei ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato grande professionalità e impegno, sintomo che stanno lavorando bene" ha detto mister Parlato.

Ro.San.