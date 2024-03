Calcio Serie D. La Folgore ritrova il Caravaggio. Ma stavolta conta di vendicarsi

Seconda di fila in casa per la Folgore Caratese che contro il Caravaggio vuole raggiungere la dozzina di risultati utili consecutivi. Una motivazione in più per allungare la striscia positiva è il ricordo del match di andata quando i bergamaschi si imposero 3-0 sul proprio campo. Altri tempi, altra Folgore che oggi esordirà davanti al pubblico amico con stampato sul retro delle maglie il nuovo abbinamento con Betsoon.Sport. "All’andata questa gara coincise con una brutta prestazione e per questo teniamo molto a riscattarci" ha detto capitan Arpino nella consueta preview post rifinitura. Anche per lui è un momento decisamente propizio visto che nelle ultime due gare è andato sempre a segno. "Ma prima vengono i risultati della squadra" ha detto sottolineando come il gruppo si stia sempre più consolidando.

E mentre si è tornato in settimana a pronunciare la parola playoff (lontani una decina di punti, complice un girone di andata deficitario), la società pensa già alla prossima stagione di serie D confermando anche per il 2024/25 il laterale mancino greco classe 2005 Kostantinos Balamontis, pescato a gennaio dalla seconda serie del suo paese d’origine. Per lui nel girone di ritorno già 11 presenze. Si gioca oggi alle 14.30 sul sintetico di Verano, arbitra il signor Prencipe di Tivoli.

Ro.San.