Calcio serie D. La Lnd in giudizio a sua volta contro il Forlì e intanto dà il via domenica ai playoff

Sono sfumate pressoché definitivamente le speranze del Forlì di riscrivere la classifica del campionato di serie D, girone D. Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti rigettato le istanze cautelari contenute nel ricorso presentato dal club biancorosso con cui si chiedeva il blocco delle gare playoff di domani per il caso Cecotti. Conseguentemente anche l’eventuale udienza che si terrà nei giorni a venire, a post season già iniziata, non potrà scalfire la classifica finale che ha sancito la promozione del Carpi e il sesto posto del Forlì.

Ieri, intanto, la Lega Nazionale Dilettanti si è costituita in giudizio, "eccependo l’inammissibilità del ricorso del Forlì e la sua infondatezza nel merito nonché insistendo per il rigetto delle istanze cautelari anche nella sede collegiale".

Tutto pronto dunque, nonostante le polemiche e il ricorso in terzo grado appunto ancora pendente dei galletti, per l’inizio dell’appendice stagionale. Sono state infatti messe regolarmente in calendario ieri dalla Lnd (ore 16) le gare del 1° turno dei playoff, che vedranno opposti il Ravenna (2°) al Lentigione (5°) e il Corticella (3°) al Victor San Marino (4°). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, accederà alla fase successiva, cioè la finale, la società meglio classificata al termine del campionato (ovvero quella che gioca in casa). Le due vincenti poi si sfideranno sempre con le stesse regole

m. lo.