Calcio Serie D. La Pianese aspetta l’Aquila Montevarchi. Possibile il ritorno di capitan Gagliardi. Giovedì turno prepasquale a San Donato

È la vigilia della seconda sfida consecutiva in casa per la Pianese. Dopo il sofferto successo sul Real Forte Querceta (1-0 gol di Mastropieto) i bianconeri di Prosperi attendono al Comunale l’Aquila Montevarchi, una delle delusioni del girone E di serie D ed ancora in piena zona playout nonostante il cambio in panchina di qualche settimana fa con l’arrivo di Beoni. Per gli amiatini però è una occasione da provare a sfruttare per, nella peggiore delle ipotesi, tallonare ancora la capolista Follonica Gavorrano che sempre domani alla stessa ora sarà impegnata in casa dell’altra formazione del Valdarno aretino, ovvero la Sangiovannese anch’essa in lotta per evitare gli spareggi salvezza. Contro i rossoblu potrebbe rivedersi dopo molto tempo capitan Gagliardi a disposizione, almeno per la panchina mentre molto probabilmente sarà ancora out Morgantini così come lo sfortunato Alagia che invece ha già terminato la sua stagione. Per il resto tutti a disposizione dell’ex allenatore della Samb e del Vastogirardi con il ballottaggio tra Kouko e Mignani per il ruolo di centravanti in mezzo a Mastropietro e Ledonne. Oggi intanto si apre la giornata numero 28 di campionato con un ricco programma di anticipi. Alle 14,30 infatti scendono in campo Livorno-San Donato Tavarnelle, Real Forte Querceta – Orvietana, Ghiviborgo – Grosseto e Sporting Club Trestina – Serravezza Pozzi. Occhi puntati ovviamente sulle sfide del Livorno e del Grosseto, rispettivamente quarta e terza a -4 e -3 da Simeoni e compagni. Dopo la partita di domani ci sarà poco tempo per riposare la Pianese visto che giovedì alle 14,30 nel turno pre pasquale la squadra di Prosperi farà visita al San Donato Tavarnelle.

g.d.l.