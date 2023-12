Calcio Serie D. La Pianese continua la marcia positiva. Prosperi: "Tante occasioni, ma bene così»

Un punto "positivo" per Fabio Prosperi (nella foto), quello conquistato dalla sua Pianese capolista con l’Orvietana. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, soprattutto i primi 25 minuti – ha commentato il mister –. Abbiamo avuto tantissime occasioni e situazioni per passare in vantaggio, ma può capitare di non riuscire a buttarla dentro. Il piccolo rammarico che ho è aver preso gol nel momento in cui non dovevamo subirlo, le partite si possono vincere anche alla fine. Positivo, comunque, che l’abbiamo ripresa: abbiamo inanellato una bella serie di risultati positivi, non è semplice tenere un ritmo così elevato".

"Avevo timore della partita – ha aggiunto –. Dopo Grosseto ci poteva stare un calo mentale. Il loro gol ci ha scombussolato i piani, ma ci siamo rimessi a giocare e abbiamo trovato il pareggio; dopo l’1-1 potevamo essere un po’ più lucidi e sereni nel cercare la porta; loro si sono chiusi e non era facile trovare gli spazi, ma abbiamo avuto l’occasione per vincerla".

Il mister ha commentato il debutto di Lulli. "Ho tolto Simeoni solo perché ha accusato un problema – le sue parole –: Luca per me è un giocatore imprescindibile. Lulli è entrato molto bene, attento. Hanno fatto bene anche Miccoli e Papini che è stato ordinato e si è dato da fare. Con Proietto fuori, siamo stati bravi a rivoluzionare il centrocampo con due ragazzi che non avevano mai giocato insieme".