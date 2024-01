Calcio Serie D. La Pianese è attesa dal ‘duro esame’ Sangiovannese

Gara importante oggi per la Pianese che a San Giovanni Valdarno affronta una Sangiovannese in crescita e a caccia di punti salvezza. La formazione di Fabio Prosperi (nella foto), che ha un fugace passato da calciatore in biancoazzurro, dovrà fare a meno del capitano Gagliardi, out per un paio di settimane per un problema al polpaccio. Per il resto la rosa amiatina è al completo e desiderosa di bissare la bella vittoria nello scontro diretto di sette giorni fa contro il Gavorrano che ha sancito il ritorno in testa alla classifica. Proprio da quella affermazione parte l’analisi di Prosperi nella consueta conferenza della vigilia. "E’ stata una partita difficile perché affrontavamo una delle grandi favorite alla vittoria finale – le parole del tecnico abruzzese – per cui quando affronti queste squadre è sempre complicato e bisogna fare una grande prova per fare risultato altrimenti è impossibile". Poi sulla Sangiovannese. "Era una buona squadra ad inizio stagione a mio avviso. Poi hanno avuto dei problemi e quindi hanno rivoluzionato la rosa prendendo anche calciatori dalla categoria superiore. Mi aspetto una squadra che proverà a fare molti punti nel girone di ritorno per cercare di uscire dalla zona play-out. Secondo me ha tutte le carte in regola per farlo". A rendere ancora più difficile la gara per Simeoni e compagni potrebbe esserci il campo dello stadio Fedini, il cui manto erboso non sembra essere in grosse condizioni. "Non so che aspettarmi, contro il Ghivoborgo effettivamente non l’ho visto bene ma aveva diluviato per tre giorni. Speriamo di trovarlo in buone condizioni, non solo per noi ma anche per i nostri avversari e per fare uscire una gara il più gradevole possibile". Sulla panchina dei padroni di casa non ci sarà Athos Rigucci, squalificato. Al suo posto il vice Matteo Dossini. "L’avversario è forte. Una ottima squadra ma noi vogliamo dare continuità al risultato fatto a Ponsacco".

Guido De Leo