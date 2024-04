Calcio Serie D. La Pianese è vicina al grande traguardo. Al Comunale è di scena il Sansepolcro. Prosperi: "Decisive le ultime due gare»

Sale l’adrenalina in casa Pianese: la fine del campionato è sempre più vicina, mancano tre partite al gong, e anche il traguardo promozione sta assumendo per i bianconeri contorni nitidi. Questo pomeriggio, al Comunale (fischio di inizio alle 15) andrà in scena la sfida con il Sansepolcro, invischiato nella lotta salvezza e bisognoso più che mai di punti. "Una partita difficile, come le altre, da affrontare nella maniera giusta e cercando di fare il massimo" ha detto alla vigilia il tecnico delle zebrette Fabio Prosperi (nella foto). La Pianese è prima, con tre punti di vantaggio sul Follonica Gavorrano (oggi in scena a Ponsacco) e a +4 dal Grosseto (che farà visita al San Donato Tavarnelle), l’obiettivo rimanere lassù.

"All’inizio del campionato non ci davano nessun credito – le parole del mister –, ma siamo in ballo. Mancano però ancora tre partite alla fine e abbiamo un vantaggio minimo: ci sono in palio ancora nove punti, tanti, con tre lunghezze in più degli altri. Dico di non guardare ancora la classifica, è troppo presto, saranno le ultime due gare che definiranno tutto". "Il campionato poi è difficilissimo ed equilibratissimo – ha proseguito l’allenatore della Pianese –. Di partite facili non ce ne sono, basti vedere che il Ponsacco, che è quasi retrocesso, ha vinto a Piancastagnaio, pareggiato a Livorno e Grosseto e perso a Gavorrano all’ultimo secondo, sbagliando un rigore. O al Cenaia che non perde da tre-quattro giornate. Pensiamo alla gara di oggi e al termine dei novanta minuti vedremo cosa avrà detto il campo". Possibile che Prosperi dia ancora fiducia al tridente formato da Ledonne e Mastropietro alle spalle di Mignani, con Kouko, come Bramante, che spera nella chiamata. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Riccardo Dasso della sezione di Genova. Gli assistenti Yassine El Hamdaoui della sezione di Novi Ligure e Luca Chianese della sezione di Napoli. Oggi la biglietteria aprirà alle 13,45.