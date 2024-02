Calcio Serie D. La Pianese mette nel mirino il Ghiviborgo. Kouko assente, Gagliardi è da valutare

Prosegue la preparazione della Pianese capolista, impegnata domenica nella trasferta sul campo del Ghiviborgo. Il pareggio con il Trestina ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri che avevano già assaporato il gusto della vittoria, ma si sono fatti riprendere proprio all’ultimo. I tre punti avrebbero portato a +6 il vantaggio su Livorno, Grosseto e Follonica Gavorrano, ai nastri di partenza le squadre più accreditate al salto di categoria. Domenica, quindi, le zebrette dovranno mettercela tutta per tornare al successo, per quanto l’avversario sia di tutto rispetto. La squadra dell’ex Siena Nico Lelli è un di quelle che mister Prosperi ha più apprezzato nel girone di andata. Il tecnico, domenica, dovrà rinunciare ancora allo squalificato Kouko. Saranno invece da valutare le condizioni di Gagliardi che contro il Trestina non era neanche seduto in panchina.