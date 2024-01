Calcio Serie D. La Pianese pensa al Cenaia. Prosperi ha ampia scelta

Rinfrancata dalla sosta, arrivata alla fine di un girone di andata particolarmente faticoso, la Pianese si avvicina a grandi passi alla ripresa del campionato.

La gara di esordio del 2024, che coincide con la prima di ritorno, sarà in trasferta in casa del Cenaia. La formazione pisana, nettamente battuta nella gara di andata, è penultima in classifica a quota 9, appena un punto in più del Ponsacco con cui ha pareggiato nell’ultimo turno del 2023. Non è però una gara da sottovalutare per i bianconeri che vogliono tornare al successo dopo cinque pareggi di fila che comunque non hanno intaccato il meritato primato di Gagliardi e compagni.

In vista del (quasi) testa-coda del girone E di serie D mister Fabio Prospri (nella foto) potrà contare su tutto il gruppo a disposizione, visto che al momento non si registrano infortuni dell’ultima ora né squalifiche.

Dovrebbe essere presente domenica anche l’ultimo arrivato in casa bianconera. Si tratta del difensore Mattia Di Mino, terzino destro classe 2003, che ha firmato nelle ultime ore con la società del patron Sani dopo aver giocato il girone di andata nella Pistoiese, nel girone D. Il club arancione, in forte difficoltà finanziaria, è infatti alle prese con una rivoluzione pressoché totale della rosa che ha portato alla rescissione con quasi tutti i componenti della squadra che aveva iniziato la stagione, incluso appunto Di Mino e l’ex Pianese Ricco. Il portiere, che ha vestito la maglia degli amiatini lo scorso anno, ha infatti appena firmato per il Prato, sempre nel girone D. Tornando alla Pianese, vera cooperativa del gol visti i 14 calciatori mandati in rete in 16 gare, dopo la trasferta di Cenaia attenderà al Comunale il Follonica Gavorrano (domenica 14) per uno scontro diretto pesantissimo.

g.d.l.