Calcio Serie D. La Pianese piega il Real Forte Querceta con Mastropietro

PIANESE

1

REAL FORTE

0

PIANESE: De Fazio, Remy, Lo Porto, Proietto (43’st Lulli), Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Kouko (1’st Mignani), Ledonne (22’st Falconi), Mastropietro (27’st Bramante).

Panchina: Iurino, Tognetti, Miccoli, Monanni, Barbetti. Allenatore Prosperi.

REAL FORTE: Gatti, Maccabruni (13’st Gabrielli), Giubbolini, Michelucci, Tognarelli, Masi, Pecchia (40’st Flores), Giuliani (40’st Apolloni), Pegollo, Podestà’, Meucci.

Panchina: Turini, Dal Pino, Betti, Vietina, Bucchioni, Avdillari. Allenatore Buglio.

Arbitro Bianchi di Prato (Scafuri -Testa’).

Rete: 13’pt Mastropietro (r).

Note – Ammoniti: Meucci, Maccabruni, Lo Porto, Michelucci, Pegollo. Recuperi: 1’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – Torna al successo la Pianese, in una giornata importante che permette ai bianconeri di restare a -1 dalla capolista Gavorrano, vincente sul Livorno. Non è stata però una passeggiata per la squadra di Prosperi che era passata avanti grazie al rigore (fallo su Ledonne) di Mastropietro. Al 25’ occasione d’oro per il raddoppio ancora con Mastropietro che serve Boccadamo che però tutto fallisce da ottima posizione. Occasione anche gli ospiti al 34’ con Giuliani che dal limite esterno dell’area crossa e la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Sfiora il pareggio il Real Forte Querceta ad inizio ripresa: da corner la palla arriva a Meucci che sfiora il palo alla sinistra di De Fazio. All’11’ slalom di Remy che lascia partire un diagonale secco che Gatti devia. Ancora su corner Querceta pericoloso: (34’) Masi di testa a colpo sicuro ma De Fazio si supera. Nel finale contropiede di Bramante che serve Mignani, sfera out di un soffio.