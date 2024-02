Calcio Serie D. La Pianese riparte dal Trestina. Prosperi: "Sarà dura»

Dopo lo stop del campionato per il Torneo di Viareggio, la Pianese è pronta a tornare in campo: nella gara casalinga con il Trestina i bianconeri sono chiamati a riscattare subito il ko di Poggibonsi, quindi difendere il primato, insidiati dal Follonica Gavorrano, che oggi farà visita al Grosseto, e dal Livorno che ieri ha battuto 1-2 il Tau Altopascio. "All’andata abbiamo vinto 3-0, meritando i tre punti – ha commentato il tecnico Fabio Prosperi –, ma il risultato è stato troppo largo. Il Trestina, in alcuni momenti della partita, ci ha messo veramente in difficoltà. Ma credo non esista una squadra, in questo campionato, che non complichi le cose all’avversario nell’arco di 90 minuti. Le difficoltà sono continue, tutte le domeniche e nell’arco della stessa gara. Quindi ci aspettiamo un’altra sfida complicata, che abbiamo cercato di preparare al meglio". Al Comunale la Pianese sembra riuscire a divertirsi di più. "Trovare un campo in buone condizioni, che sia sintetico o meno – ha detto il mister bianconero –, aiuta a rendere migliore lo spettacolo. Mi sembra però che siamo secondi o terzi nella classifica dei punti realizzati in casa, seconda o terza nei punti fatti fuori. In totale il bottino è similare: siamo particolarmente soddisfatti del percorso sia interno che esterno". Prosperi è quindi tornato sull’ultima partita, il ko di Poggibonsi. "In ogni partita ci sono aspetti sia positivi che negativi – ha chiuso –. Della scorsa gara mi è piaciuta la reazione. E, pur meritano do la vittoria, non mi pare abbiano creato molto. Noi però siamo stati meno brillanti, meno puliti nel gioco, meno ‘meno’ del solito". Il tecnico, per Pianese-Trestina, dovrà rinunciare a Kouko, squalificato per tre giornate. In attacco spazio quindi a Ledonne, Mignani e Mastropietro. Potrebbe tornare, almeno in panchina, il capitano Gagliardi, ai box nelle ultime settimane, per infortunio. Ad arbitrare l’incontro Giuseppe Lascaro di Matera: gli assistenti Dattilo e Pancani di Roma 1.