Calcio Serie D. La Pianese si affida all’ex Mignani. "Non nascondo di vivere un sogno»

Manca poco al derby senese di domenica allo stadio ‘Stefano Lotti’ di Poggibonsi tra i giallorossi e la capolista Pianese. Per la formazione di mister Fabio Prosperi, dopo il bel successo sul Figline di domenica scorsa, ha voglia di proseguire in quella direzione e confermare il meritato primato solitario. Ex della gara da parte bianconera domenica in Valdelsa sarà Guglielmo Mignani, autore di una clamorosa tripletta contro il Figline nell’ultimo turno. "Non nascondo di vivere un sogno – ha detto l’attaccante della Pianese dopo l’ultima gara –. E’ sicuramente la mia migliore stagione fino a questo momento e qui sto davvero bene. Siamo molto contenti per questa vittoria e per la prestazione importante che abbiamo fatto. Il calcio è fatto di episodi e i nostri avversari sono stati bravi a dimezzare due volte lo svantaggio restando in partita fino all’ultimo. Ma anche noi siamo stati compatti ed attenti fino alla fine riuscendo poi a chiudere definitivamente i conti segnando il 4-2 in contropiede nel finale". Poi spazio alle dediche per la tripletta. "Sicuramente è per la mia famiglia che mi sta molto vicino ma anche per il nostro compagno Alessandro Papini che purtroppo poche settimana fa si è rotto il crociato. Un ragazzo meraviglioso a cui vogliamo molto bene e spero che torni presto con noi". In vista del derby provinciale Prosperi dovrà valutare le condizioni di Gagliardi, che ha saltato le ultime due gare per un problema muscolare. Difficile pensare ad un suo recupero a Poggibonsi, più probabile la settimana successiva contro il Trestina. Al Lotti rientrerà sicuramente Kouko che contro il Figline era out per squalifica. Nel frattempo è stata fatale all’ex allenatore bianconero, Vitaliano Bonucelli, la sconfitta di domenica scorsa contro il Tau Altopascio. Il Grosseto ha infatti comunicato la rescissione del contratto con l’allenatore viareggino che nella passata stagione aveva fatto molto bene sulla panchina amiatina.

Guido De Leo