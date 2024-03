Calcio Serie D. La Pianese si lancia all’assalto dell’Aquila Montevarchi. Mister Prosperi promette: "Ci proveremo fino in fondo»

Sarà una partita determinante, per la Pianese, quella di questo pomeriggio: al Comunale arriverà il Montevarchi, impegnato nella lotta per non retrocedere. Lo saranno tutte da qui alla fine, con i bianconeri in piena corsa promozione, all’inseguimento del Follonica Gavorrano – che oggi farà visita alla Sangiovannese – sopra di una lunghezza. Solo che dietro non mollano: il Livorno, sceso in campo in anticipo, ha rifilato un 2-0 al San Donato Tavarnelle (avversaria a cui le zebrette andranno a far visita giovedì nel turno pre-pasquale), mentre il Grosseto, lo stesso in campo ieri pomeriggio, è riuscito a rimontare un doppio svantaggio con il Ghiviborgo (3-3 il risultato finale). La classifica degli amiatini, quindi, necessita di punti: i labronici sono a -1, i maremmani a -2. Sulle insidie della gara di questo pomeriggio, il tecnico bianconero Fabio Prosperi (nella foto), si era già soffermato al termine della vittoria con il Real Forte Querceta, chiedendo ai suoi ragazzi di avere "coraggio". "Dobbiamo soltanto lavorare forte e in silenzio – le sue parole –, e vediamo quello che succederà. Anche se non siamo i super favoriti, ci proveremo fino alla fine. Con il Querceta abbiamo dimostrato che anche se non andiamo 90 minuti a tutto fuoco, siamo in grado di fare risultato anche soffrendo. E questo è importante".

"Senza dimenticare – ha aggiunto il tecnico – che abbiamo avuto defezioni importanti durante il campionato. Abbiamo per esempio giocato tante partite senza Kouko, che ha vissuto una stagione particolare. Mignani è stato bravo a tenere su l’attacco, ma non averli entrambi è stato penalizzante". Questo pomeriggio, invece, tutti e due gli attaccanti saranno a disposizione e si giocheranno il posto in mezzo a Mastropietro, match winner la scorsa gara, e Ledonne. Mister prosperi, per il match dovrà rinunciare ad Alagia, che ha finito la stagione, e, probabilmente, a Morgantini. Capitan Gagliardi, invece, potrebbe sedersi in panchina. A dirigere il match Pianese-Montevarchi – calcio di inizio, al Comunale, alle 14,30 – sarà l’arbitro Luca Tagliente della sezione di Brindisi; gli assistenti Leonardo Mallimaci della sezione di Reggio Calabria e Davide Gigliotti della sezione di Lamezia Terme.