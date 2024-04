Calcio Serie D. La Pianese spera di avere un favore dal Poggibonsi

La Pianese ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara, importantissima, di domenica alle 15 allo stadio Comunale contro il Grosseto. Un match delicato per entrambe perché da un lato i bianconeri vincendo resterebbero primi (sperando anche in un contemporaneo ‘favore’ del Poggibonsi contro il Gavorrano) dall’altro i maremmani di mister Malotti sono con le spalle al muro. Per provare a rientrare nel discorso promozione diretta (sono quarti insieme al Tau Altopascio a -7 dai bianconeri attualmente) devono necessariamente vincere a Piancastagnaio e poi fare un filotto di successi. Nel frattempo nel girone E di serie D cambia una panchina, ad appena cinque giornate dal termine della regular season. Si tratta del Vivialtotevere Sansepolcro che ha comunica di aver sollevato il responsabile tecnico della prima squadra Marco Bonura e il suo vice Massimo Pazzaglia dai rispettivi incarichi. La guida della prima squadra è affidata a Fabio Catacchini, allenatore della formazione Allievi Under 17 bianconera. Catacchini sarà affiancato nel ruolo di vice da Jody Zurli, tecnico della formazione Juniores Under 19. Il Sansepolcro, quartultimo ed in piena bagarre playout, sarà di scena a Piancastagnaio domenica 21 aprile.