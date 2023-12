Calcio Serie D. La Varesina punta dritta alla vetta. E ora chiede strada al Piacenza

Varesina seconda a soli tre punti dalla vetta, riscatto per il Città di Varese. Sono alcuni dei contenuti consegnati dalla giornata di Serie D appena finita in archivio. Il Città di Varese riscatta al meglio la sconfitta interna con il Chisola superando la Vogherese per 2-0. Terza battuta d’arresto consecutiva per i pavesi. Mentre la Varesina è sugli scudi con il secondo posto a soli tre punti dalla capolista Arconatese (38 contro 36) grazie al 4-0 rifilato al Brusaporto.

Ma non c’è tempo di rifiatare perchè domani scendono di nuovo tutte in campo alle 14.30 per l’ultima gara del girone di andata, poi si tornerà a giocare con il nuovo anno, il 7 gennaio. Nel girone A il Città di Varese riceve il Gozzano mentre la Vogherese sarà ospite dell’Rg Ticino. L’Alcione sarà impegnato sul terreno del Vado.

Nel girone B la capolista Arconatese andrà a fare visita alla Clivense mentre la Castellanzese si recherà a Brusaporto. La vicecapolista Varesina va a Piacenza, In programma anche Club Milano- Folgore Caratese e Crema- Casatese. Il girone D offre un gustoso derby tra Fanfulla e Sant’Angelo mentre il Sangiuliano sfiderà in casa la Sammaurese.

Cristiano Comelli