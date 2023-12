Calcio - Serie "D». Lelli: "Ghiviborgo, che forza!». E sono in arrivo tre punti a tavolino

E’ un Ghiviborgo capace di tutto quello uscito dalla gara interna con il Vivi Altotevere San Sepolcro, avversario che ha corso e lottato nel primo tempo, sfruttando al meglio gli errori biancorossoazzurri, per poi calare vistosamente nella ripresa. Era già successo con il Real Forte Querceta, quando i colchoneros avevano chiuso il primo tempo sotto di due reti, per, poi, vincere. Solita storia e medesimo risultato: un successo entusiasmante, di nuovo in rimonta, per la soddisfazione di trainer Nico Lelli.

"Sì – afferma l’allenatore – , è stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo commesso due errori, sfruttati bene dal Sansepolcro; nella ripresa siamo cresciuti ed abbiamo vinto con merito, ribaltando il risultato con determinazione e applicazione in ogni zona del campo".

Ma questo aspetto non La preoccupa per il futuro?

"Ogni gara è fatta di due tempi ed ogni tempo ha una storia a sé. E’ chiaro che certi errori vanno eliminati per non soffrire più del lecito, anche se, poi, i ragazzi reagiscono sempre con gran carattere anche agli sbagli commessi e questo è un aspetto importante".

Visto l’esito della sfida, con le sostituzioni che hanno cambiato il volto alla squadra: rifarebbe le solite scelte?

"Sicuramente sì, rifarei ogni scelta, perché, poi, chi subentra sfrutta pure il lavoro svolto dai compagni prima in campo. Inoltre i ragazzi crescono alla distanza è questo è segno di buona condizione fisica. Ho a disposizione un ottimo gruppo, dove tutti sono utili, chi gioca dall’inizio e chi subentra".

Tre punti fondamentali, dunque, per i colchoneros che permettono loro di rimanere in un’invidiabile posizione di classifica, addirittura a ridosso della zona play-off. Ed in questi giorni arriverà la notizia ufficiale del 3 a 0 a tavolino contro l’Orvietana, gara che si chiuse, lo ricordiamo, per 1 a 1, ma con un calciatore squalificato (Fabri), utilizzato dagli avversari: di conseguenza, due punti in più per il Ghivi, in fiducia e con il morale alto dopo questa, ennesima, vittoria in rimonta. E domenica bussa alle porte il sentito derby di Seravezza, impegno severo, ma da affrontare con la consapevolezza di poter portare a casa un risultato positivo.

Flavio Berlingacci