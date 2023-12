Calcio serie d. L’Imolese si è persa. D’Amore: "Triste per i miei ragazzi»

Imolese, che fine hai fatto? Se lo chiedono tutti, alla fine di un mese e totalmente privo di gioie sul campo, fatto salvo il successo in coppa sul Campobasso, che ha regalato ai rossoblù il pass per i quarti di Coppa Italia di serie D in programma il 7 febbraio. Ma in campionato, dal 19 novembre a questa parte, la squadra di D’Amore non ha più conquistato un punto. Cinque sconfitte consecutive, frutto di un solo gol segnato e di nove subiti, che hanno fatto scalare i rossoblù da prima a quinta difesa del girone, mentre la classifica è diventata sempre più intricata e pericolosa: dal secondo all’ottavo posto, a tre lunghezze dai playout.

"Sono molto triste per i ragazzi, so quanto ci tenevano e come l’avevano preparata: credo che per quanto si sia visto in campo, avrebbero meritato molto di più – commenta D’Amore –. Adesso ci tocca soffrire, a denti stretti, è un momento in cui ci va tutto storto, ma così è il calcio e non ci possiamo fare nulla. Dobbiamo ricaricare le energie e approfittare al massimo della pausa, per poi ripartire dal 27 in poi con gli allenamenti e fare un ritorno migliore dell’andata".

Il 7 gennaio si ripartirà dal derby con il Mezzolara.

Giovanni Poggi