Calcio Serie D. Lofoco detta l’agenda: "Folgore, più equilibrio»

Alla sua seconda gara in maglia azzurra ha incantato per il gol in rovesciata in mischia nel cuore dell’area di rigore che per 40 secondi ha riaperto il match di Pero contro il Club Milano della sua Folgore Caratese. Che grazie alla prodezza di Jacopo Lofoco dimezzava lo svantaggio dal 2-0 al 2-1, per poi subire però il 3-1 taglia-gambe. Magari rivedibile in fase difensiva, resta però ben impresso il gesto atletico di un giocatore che a livello giovanile era indicato tra i prospetti più interessanti della sua annata. Dopo una prima parte disputata al Bari, lo vuole la Fiorentina nelle formazioni Under 17 e Under 18, poi gioca nella Primavera dell’Entella. Quest’estate era finito al Saronno in Eccellenza, ora ritrova la D – dopo il Fasano – in riva al Lambro. Dove è da pochi giorni e dai social del club lascia intendere cosa serve alla sua squadra nel ritorno. "A questa squadra ora non manca niente, dobbiamo solo trovare il giusto equilibrio e stiamo lavorando intensamente in questo senso. I risultati arriveranno, basta continuare sulla strada intrapresa".

Ro.San.