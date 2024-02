Calcio serie D, mano pesante dopo Borgo San Donnino-Forlì. Uno sputo costa 3 turni a Gaiola

Mano pesante del giudice sportivo con Riccardo Gaiola, espulso dopo il triplice fischio della gara pareggiata 1-1 domenica dal Forlì a Fidenza col Borgo San Donnino. Il centrocampista biancorosso è stato stangato con 3 giornate di squalifica "per avere, al termine della gara, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo a un braccio". Un gesto inqualificabile e grave, a maggior ragione considerato che a macchiarsene è stato il capitano. Un turno di stop, invece, per Clemente Gianluca Maggioli, anch’egli espulso (per somma di ammonizioni) a Fidenza.

Nel mentre il Forlì Calcio, che recentemente a livello societario ha operato un aumento di capitale, ha reso noto che Giacomo Graziani è stato convocato da Giuliano Giannichedda, tecnico della Rappresentativa di serie D, per la 74ª edizione della Viareggio Cup, al via lunedì prossimo con la fase a gironi. Un riconoscimento importante per il promettente difensore classe 2006, ormai stabilmente nel giro della prima squadra biancorossa guidata da Mauro Antonioli.

Marco Lombardi