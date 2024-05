Calcio Serie D. Mister Calderini è felice a Poggibonsi: "C’è una forte simbiosi con città e tifosi. Qui esiste davvero qualcosa di magico»

Il privilegio di essere l’allenatore del Poggibonsi. Stefano Calderini (nella foto) commenta in questi termini la decisione da parte della dirigenza giallorossa, che una settimana fa si è espressa per la prosecuzione del legame. Una conferma che riguarda, oltre al tecnico, anche il direttore sportivo Jacopo Galbiati. Quinta stagione consecutiva al timone, dunque, per il mister…. "C’è una forte simbiosi con i tifosi e con la città – osserva Calderini – e ho potuto provare che qui esiste qualcosa di magico. Mi sento coinvolto e responsabilizzato nel rappresentare i colori quando andiamo a giocare e questo in qualche misura permette anche a me di sentirmi un poggibonsese. Dalla società inoltre ho sempre ricevuto dei segnali di grande stima, anche in momenti di difficoltà del percorso. In più il calore e l’affetto dei sostenitori è un fattore importante. Chi ci segue non fa mai mancare l’apporto alla squadra e per noi questo rappresenta un valore imprescindibile". Altri aspetti da considerare? "Tenevo a essere presente nella stagione del centenario del Poggibonsi. Questo è un traguardo importante per un sodalizio". Senza tenere in secondo piano delle sfide dal sapore particolare... "Ricordo che quando sono arrivato a Poggibonsi, entrando nel magazzino dal nostro addetto Candido Martini - svela Calderini - ho visto una foto di una coreografia dei tifosi della gradinata in occasione del derby contro il Siena del 2015. Così ho sempre sognato di replicare quei momenti". Obiettivi per il Poggibonsi per la serie D edizione 2024-2025? "Sarebbe banale una risposta del tipo ‘cerchiamo di migliorare il piazzamento del passato torneo’. Dovremmo soprattutto, a mio parere, riuscire a ripartire nel cammino da dove lo abbiamo interrotto. Ricominciare con la voglia e lo spirito delle partite tra i mesi di aprile e maggio scorsi". Paolo Bartalini