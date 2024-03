Calcio serie D. Mobilieri, missione difficile. A Grosseto per crederci ancora

Ritornano in campo i Mobilieri dopo il pari di domenica scorsa contro il Sansepolcro. Il pareggio a reti inviolate ha gratificati molto gli aretini che pur mostrando energia e combattività sono stati presi a braccetto dalla fortuna. Infatti il giovane n 1 del Sansepolcro ha solo guardato rassegnato il bolide di Bardini stamparsi sulla traversa, ringraziando poi lo stesso legno quando Panattoni nell’exta time ha colpito l’incrocio. In questa ottica il Ponsacco ha mostrato gioco efficace soprattutto nella seconda parte, conseguendo il quinto risultato utile consecutivo. In questo positivo filotto di partite la squadra ponsacchina si allinea al Gavorrano e al Grosseto a non aver subito sconfitte, non solo ma insieme alla capolista è la squadra che nella cinquina ha subito meno gol uno soltanto. Rilievo significativo per una formazione additata fino alla 23esima giornata per il numero di gol subiti: 45. Osservando il riposo domenica prossima per la festa di Pasqua si gioca oggi la 29esima giornata ed i Mobilieri saranno in trasferta a Grosseto con inizio gara alla inedita ora delle 18 per la richiesta della società ospitante accettata dal Ponsacco. La squadra biancorossa con l’arrivo di Malotti al posto di Bonuccelli dalla 22esima giornata ha introdotto un gioco più intraprendente che favorisce l’offensiva (11 gol nelle ultime cinque partite) ma la difesa sembra aver meno sicurezze con 9 gol subiti nello stesso periodo. Sarà una gara dura per il Ponsacco ma non impossibile.

Luciano Lombardi