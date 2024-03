Calcio serie D: oggi alle 14,30 scende in campo in trasferta contro il San’Angelo per cercare di ritrovare i tre punti con l’obiettivo di inseguire i playoff. L’Imolese vuole dimenticare subito la Coppa Italia

L’imperativo, adesso, è ripartire. Archiviata la beffa del ‘Provinciale’ e la rincorsa al sogno della Coppa Italia, l’Imolese va con la testa al campionato e alla partita sul campo di Sant’Angelo, oggi alle 14,30. I tre punti mancano dal 3 marzo, quando i rossoblù si imposero sul Sangiuliano per 1-0 grazie alla rete di Capozzi. Da quel momento, stop con la Pistoiese e pareggio a reti bianche al Galli contro Prato. La rosa è unita e, nel doppio confronto con Trapani, ha dato prova della sua compattezza e organizzazione. Non solo. I ragazzi di D’Amore hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, anche gli avversari più attrezzati e temibili. Ma ora più che mai, è necessario vincere. Per risollevare il morale, ma soprattutto per provare a non perdere il treno playoff e alimentare le speranze di partecipazione alla post-season.

Obiettivo, dunque: lasciarsi alle spalle la sconfitta in Sicilia, consapevoli delle proprie potenzialità e di avere tenuto testa a una squadra che, con tutte le probabilità del caso, il prossimo anno tornerà al piano superiore tra i professionisti (nel girone I i granata, imbattuti e a +14 sul Siracusa, aspettano solo l’aritmetica della promozione). Il match di oggi sarà un crocevia da affrontare senza il timore di sbagliare strada. Con concentrazione, aggressività e la voglia di trionfare. All’andata finì 2-2, con l’Imolese che, andata in vantaggio grazie a Luka Vlahović e dopo aver subito la rimonta dei lombardi, riuscì ad acciuffare il pareggio al 78’ con il gol di Matteo Rizzi. Ora, Sant’Angelo insegue a cinque lunghezze di distanza e, per i rossoblù, espugnare il fortino dei lodigiani vorrebbe dire attentare alla settima posizione. Ambizione realizzabile solo nell’eventualità in cui l’Aglianese, un solo punto davanti, si fermi sul campo di Sangiuliano. Al momento, però, meglio affrontare al massimo le gare rimanenti, senza abbassare la guardia. Ci sarà tempo per i calcoli. E per fare il bilancio di una stagione che, attualmente, può essere considerata abbastanza positiva nel complesso.

Le gare: Corticella-Forlì 4-0, Lentigione-Certaldo 1-1, Sangiuliano City-Aglianese 2-0, Victor San Marino-Progresso 3-4, Carpi-Mezzolara, Fanfulla-Borgo San Donnino, Pistoiese-Prato, Ravenna-Sammaurese, Sant’Angelo-Imolese.

La classifica: Carpi* 53, Forlì 52, Ravenna* 51, Victor 50, Lentigione 49, Corticella 48, Aglianese 40, Imolese* 39, Fanfulla*, Sangiuliano City 38, Prato* 37, Sant’Angelo* 34, Sammaurese*, Pistoiese* 32, Progresso 29, Borgo San Donnino*, Certaldo 20, Mezzolara* 19 *una gara in meno.

Gabriele Scorsonelli