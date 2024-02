Calcio serie D: ore 14,30 i rossoblù in trasferta ad Ardea. L’Imolese vuole avanzare in Coppa. Da battere c’è la Nuova Florida

Il campionato si ferma, l’Imolese di coppa invece no. E’ il giorno dei quarti di finale per i rossoblù: gara secca oggi pomeriggio ad Ardea, in provincia di Roma, contro la Nuova Florida Calcio (calcio d’inizio alle 14.30, arbitra Castelli di Ascoli Piceno). Dopo il convincente successo in campionato contro il Certaldo (2-0 firmato dai gol di Brandi e Daffe), il terzo consecutivo tra le mura amiche, Gulinati e soci tornano protagonisti nella Coppa Italia di categoria, a due mesi di distanza dal successo al fotofinish sul Campobasso al Galli (1-0), che aveva regalato a D’Amore e ai suoi il pass per entrare nelle migliori otto.

Un cammino netto quello dell’Imolese che dal 27 agosto, giorno del turno preliminare, superato grazie al successo di misura sul Victor San Marino, non ha fatto sconti a nessuno. Prima (il 2 settembre) il trionfo a Cattolica contro la Sammaurese (2-1), poi, il tris di metà ottobre rifilato a domicilio al Forlì (3-1), e il sigillo casalingo un mese più tardi contro il Corticella, grazie alla doppietta della meteora argentina Ariel Reinero, che mise il suo unico timbro della sua avventura a Imola appena poche settimane prima di fare le valige e volare in direzione Ragusa (girone I), dove pare essersi ritrovato, con 2 centri in 6 presenze. Sconfitti i bolognesi di Miramari, è poi arrivata la già citata vittoria contro il Campobasso: da lì dovranno ripartire i rossoblù, con lo stesso entusiasmo di sempre con cui hanno affrontato questo torneo. Da una parte la fiducia ritrovata dei ragazzi di D’Amore, dall’altra una Nuova Florida nel caos più totale, che arriva a questo spareggio con alle spalle 3 sconfitte consecutive (4 nelle ultime 6) e senza sorrisi in campionato da ormai due mesi.

Un percorso recente al di sotto delle aspettative, culminato nella mattinata di ieri con le dimissioni irrevocabili del tecnico, Marco Scorsini ("La società accetta a prescindere dall’irrevocabilità chiesta e attende che lo stesso venga in sede per la firma delle dimissioni", si legge sui social del club). Da oggi e per il proseguo del campionato la panchina dei laziali sarà affidata a Davide Diana e Andrea Del Grosso.

Quart’ultimo posto in classifica e 5 allenatori cambiati da settembre a oggi: per il Nuova Florida questa è l’ultima vera occasione per ribaltare una stagione che sta prendendo una piega molto pericolosa. Per la sfida di Ardea, ancora assenti Konate e Elefante, prima convocazione invece per il neo arrivato Camara. In caso di parità nei 90’regolamentari, si andrà diretti ai calci di rigore.