Calcio serie d: ore 15 al galli arriva la corazzata lentigione. L’Imolese non vuole fare sconti

Quattro giornate al termine e un finale da chiudere in maniera dignitosa cercando di togliersi quante più soddisfazioni possibili. E’ rimasto soltanto questo all’Imolese che, con il ko a Corticella nell’ultimo turno, ha visto sfumare l’obiettivo playoff, considerate le nove lunghezze che la separano dal quinto posto. Non si può dire lo stesso invece del Lentigione, di scena al Galli contro i rossoblù (ore 15): i reggiani, infatti, sono sia in corsa per il terzo posto e sia per difendersi dagli assalti delle dirette concorrenti, e hanno necessità di blindare quanto prima il proprio accesso alla post-season. Toccherà quindi alla squadra di D’Amore recitare il ruolo di guastafeste, oggi e nelle prossime partite, che vedranno i rossoblù sfidare quattro delle prime sei della classe. E nonostante la classifica abbia preso una piega già ben delineata, Gulinatti e soci non si tireranno certo indietro. "Ci aspetta una partita complicatissima, contro una squadra che ha 10 punti in più rispetto a noi e che può contare su uno degli attacchi migliore del girone – commenta il tecnico –. Ci vorrà un’Imolese pronta e preparata, e che questa volta duri 90 minuti" aggiunge D’Amore, facendo un chiaro riferimento all’opaco secondo tempo di domenica, costato caro ai rossoblù. Nonostante una seconda parte di stagione altalenante, non mancano le buone notizie al Bacchilega.

Come riportato dalle statistiche ufficiali Lnd, l’Imolese si conferma al primo posto nel girone, e tra i primi in D, per impiego di giovani conquistando un totale di 2062 punti (secondo la graduatoria "Giovani D valore") e piazzandosi davanti a Fanfulla e Progresso. "E’ un dato importante e un obiettivo della società, come spieghiamo dall’inizio della stagione. Per noi, questo traguardo, è motivo di grande orgoglio" conclude mister D’Amore.

Giovanni Poggi