Calcio serie D: ore 15 arriva la capolista a un passo dalla promozione. L’Imolese vuole fermare il Carpi. D’Amore: "Non faremo sconti»

Rovinare la festa promozione al Carpi, che con una vittoria al Galli sarebbe aritmeticamente in C, e regalare una gioia ai propri tifosi, dopo mesi non certo entusiasmanti. Questo il doppio compito assegnato all’Imolese, che alle 15 (arbitra Maccorin di Pordenone) sfida i biancorossi di Serpini, a un passo dal ritorno tra i professionisti dopo una cavalcata lunghissima e una furiosa corsa a due col Ravenna, obbligato in contemporanea a far bottino pieno sul campo del Borgo San Donnino e sperare che l’ultima di campionato, in programma domenica prossima al Benelli proprio contro i rossoblù, abbia ancora un significato. Emiliani primo attacco (60 gol fatti) e seconda difesa del girone (29 reti incassate), lanciatissimi verso l’obiettivo, per questo, banale dirlo, l’Imolese dovrà indossare l’abito perfetto, limitando al minimo le sbavature e cercando di essere cinica davanti, cosa mai successa nelle ultime tre uscite, chiuse con zero punti in tasca e tanto rammarico. "Non faremo sconti a nessuno – afferma Gianni D’Amore alla vigilia –. Vogliamo chiudere il campionato con dignità, in casa, davanti ai nostri tifosi e a tanta gente che arriverà da Carpi a spingere la propria squadra verso la vittoria del girone. Vogliamo uscire dal campo a testa alta e proveremo a farlo in tutti i modi". Il tecnico romagnolo dovrà fare a meno degli infortunati Ciucci (crociato rotto) e Rizzi (ricaduta di un problema fisico) - entrambi hanno già finito la stagione -, mentre al Galli si rivedrà l’ex Sall, in rossoblù dal 2019 al 2022, con cui ha totalizzato un gol in 23 partite, quest’anno, invece, l’attaccante senegalese classe 2000 ha raggiunto la doppia cifra, risultando decisivo anche come uomo-assist (7 serviti). Per contenere lui, Saporetti e compagni, occorrerà la partita perfetta. "Ci vuole una prestazione all’altezza dell’avversario. Le nostre ultime sono state deludenti, ma solo sotto l’aspetto del risultato, perché il gioco non è mancato. Bisognerà essere bravi a saper sfruttare le occasioni che ci verranno concesse". Da Carpi, attesi oltre 250 tifosi biancorossi.

La classifica: Carpi 64; Ravenna 60; Lentigione* 55; Corticella* 54; Victor San Marino 51; Forlì 49; Prato e Sangiuliano City 44; Aglianese e Fanfulla 41; Imolese 39; Sant’Angelo 37; Progresso 34; Sammaurese 31; Borgo San Donnino 25; Mezzolara e Certaldo 21. *una gara in più.

Giovanni Poggi