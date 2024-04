Calcio serie d: ore 15 in campo contro il corticella. L’Imolese vuole rincorrere il sogno playoff. Mister D’Amore: "Abbiamo recuperato energie»

Dopo la sosta nell’ultimo weekend pasquale, l’Imolese torna in campo oggi alle 15 e sfida al Biavati il Corticella di Miramari, la squadra che, a detta di D’Amore (nella foto Isolapress), gioca il calcio più bello del girone.

Le premesse per una bella gara ci sono tutte, quindi, poi per i rossoblù sarebbe anche importante vincere, per tenere vive le residue speranze per i playoff, oggi a -8.

Obiettivo sicuramente più percorribile per i biancazzurri, reduci dal derby amaro col Progresso, che precedono in classifica di sei lunghezze l’Imolese e sono staccati solamente due punti dal quinto posto. Questo per dire che sarà sfida vera, la terza in stagione tra queste due squadre dopo il terzo turno di coppa (successo 2-0 per Gulinatti e soci con doppietta di Reinero) e il match d’andata (trionfo dei bolognesi al Galli 1-0), senza esclusione di colpi.

"Avevamo bisogno di recuperare un po’ di energie dopo un periodo intenso di partite e abbiamo cercato di sfruttare al meglio la sosta – commenta alla vigilia D’Amore, che ha solo parole d’elogio per l’avversario –. L’abbiamo preparata bene, anche se sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra forte, che gioca il migliore calcio del nostro girone, e per questo bisognerà stare molto attenti. Sono certo comunque che sarà una bella partita, tra due formazioni che amano giocare a pallone".

Obiettivo dei rossoblù, tornare a sfatare il tabù trasferta: soltanto una volta nel 2024, infatti, Raffini e compagni sono riusciti a fare bottino pieno lontano dal Galli.

Le altre gare (30°giornata): Aglianese-Sammaurese, Carpi-Progresso, Fanfulla-Pistoiese, Lentigione-Borgo San Donnino, Ravenna-Forlì, Sangiuliano-Mezzolara, Sant’Angelo-Prato, Victor San Marino-Certaldo.

La classifica: Carpi 59, Ravenna 57, Lentigione, Forlì 52, Victor San Marino 50, Corticella 48, Prato 43, Imolese 42, Fanfulla 41, Aglianese 40, Sangiuliano City 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese, Progresso 32, Borgo San Donnino, Certaldo 23, Mezzolara 19.

