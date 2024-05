Calcio serie D: ore 16 al Biavati la semifinale con il Victor San Marino. Il Corticella sogna in grande

Semifinale playoff, alle 16, per il Corticella (serie D). Al ‘Biavati’, il team di Alessandro Miramari ospiterà il Victor San Marino e, in caso di risultato positivo, sarà finale contro la vincente di Ravenna-Lentigione. Quella dei biancazzurri è stata una stagione esaltante. Capaci, già lo scorso anno, di centrare i playoff e vincerli grazie ai successi sui campi di Pistoiese e Carpi, Trombetta e compagni sono riusciti a ripetersi, con un ulteriore upgrade rappresentato dal terzo posto alle spalle delle corazzate Carpi e Ravenna. L’obiettivo del Corticella è quello di arrivare il più lontano possibile. Il primo scoglio è rappresentato dal Victor San Marino allenato da Stefano Cassani, figlio dell’ex ct della nazionale di ciclismo Davide. In stagione una vittoria a testa, ma non si tratta del classico match da tre punti, ma di uno scontro diretto con un regolamento che avvantaggia la squadra meglio piazzata (che gioca in casa). In caso di parità al 90’, si procederà con due supplementari e, se l’equilibrio dovesse permanere, a qualificarsi sarebbe il Corticella grazie al miglior piazzamento in regular season.

Nicola Baldini