Calcio serie D. Orvietana, a Grosseto fai una prova da grande

ORVIETO – È dai tempi in cui il campionato prese la piega sbagliata che a Orvieto si sperava in un finale di campionato con la classifica di testa ormai decisa. Così non è stato ed eccoci a vivere un thrilling da 180 minuti. Grosseto è il penultimo scoglio addosso al quale non sbattere per evitare un’altra settimana agitata prima dell’ultimo ospite, il Livorno comunque temuto. Il calcio è fatto di sorprese, si vedrà se almeno una delle due sarà quella gradita. Le parole di Rizzolo, contenute nell’intervista di mezza settimana, autorizzano la fiducia. Il mister ha il quadro chiaro della situazione e, per tale motivo, sa cosa chiedere e a chi dei giocatori a disposizione. In questo momento sono tutti e pronti ad andare in campo per dare il loro meglio eccetto Marchegiani e Maufoulou . ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Congiu, Ricci, Lorenzini, Greco, Orchi, Proia, Fabri, Marsili, Chiaverini. All. A. Rizzolo

Roberto Pace