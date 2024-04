Calcio serie D. Orvietana, brividi con la Pianese capolista

ORVIETO – Alle 15 il via al tappone dei quattro colli, verosimilmente decisivi per la classifica definitiva del 5 maggio. Prima asperità la Pianese, attuale maglia rosa, uscita sconfitta dalla sfida con il Grossetoma ancora leader del girone E. La fase finale del campionato, notoriamente, è quella in cui spesso si rivelano annullate le differenze dei valori in campo. Conterà dimostrarsi più famelici. Nelle fila ospiti tornano Polidori e Proietto. Quest’ultimo, assieme a Mignani, ex di turno entrambi rimpianti. Sul fronte biancorosso l’atteso confronto ha spostato, poco o nulla, le operazioni settimanali. Le vittorie sono, come sempre, la miglior panacea per tutti i mali e, certamente, le ultime due hanno avuto un peso sull’autostima e le motivazioni. Semmai, in questo momento, l’allenatore avrà qualche pensiero in più riguardo la scelta della formazione. Marricchi e Greco sono disponibili ma chissà che non prevalga la conservativa "formazione che vince non si tocca".

Orvietana: Rossi, Manoni, Ricci, Congiu, Lorenzini, Sforza, Greco, Proia, Fabri, Stampete, Santi. All. A. Rizzolo

Roberto Pace