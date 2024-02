Calcio serie D. Orvietana, con il Cenaia è uno scontro diretto

ORVIETO – L’Orvietana riparte dal Muzi affrontando una diretta concorrente per la salvezza. Non è difficile immaginare i ragionamenti che stanno facendo a Cenaia, piccola frazione della provincia pisana. Che, sono poi gli stessi che frullano all’interno della materia grigia dell’Orvietana allenata da Antonio Rizzolo: non possiamo perdere, dovremo essere tutti uniti a raggiungere l’obiettivo, guai a distrarsi, facciamo leva sulle motivazioni. In situazioni simili a quella attuale è molto probabile che la maggior carica agonistica prevalga sul tasso tecnico delle due formazioni. Quello biancorosso sembrerebbe leggermente superiore, pur se gli ospiti hanno mandato segnali di risveglio, che non potrebbe bastare a vincere la sfida qualora poco supportato dalla fame di successo e dal senso di appartenenza. Purtroppo, la settimana di sosta non si è rivelata sufficiente a recuperare tutti gli infortunati. Vignati, come lo stesso Caravaggi, stanno recuperando ma non sono pronti. Campionato finito, invece, per lo sfortunato Cuccioletta che subirà, nei prossimi giorni l’intervento a rimettere in sesto il ginocchio. Conseguentemente, le novità di formazione potrebbero essere poche o nulle a meno che, nelle giornate d’allenamento, lo staff tecnico non abbia intravisto il qualcosa da cui ricavare un innalzamento dei toni della prestazione.

ORVIETANA: Marricchi, Ciavaglia, Congiu, Ricci, Lorenzini, Orchi, Greco, Proia, Stampete, Marsili, Fabri. All. A. Rizzolo

Roberto Pace