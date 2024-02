Calcio Serie D. Per il Carpi uno snodo cruciale nella tana del Lentigione

CARPI

La solita domanda che spera di non ricevere la solita risposta: dopo 2 vittorie di fila il Carpi riuscirà a dare continuità? Fin qui è successo 4 volte e la squadra di Serpini ha sempre fallito il grande salto perdendo la terza gara. Oggi prova a invertire la rotta alle 14,30 a Sorbolo sul campo del Lentigione, che affianca i biancorossi al 5° posto a -6 dal Ravenna, atteso a Corticella. Due sono i fattori che aggiungono pepe alla gara: i ben 14 ex sui due fronti (in casa reggiana Sabotic, Nava, Casucci, Nicolas Cortesi e Formato, fra i biancorossi Rossini, Matteo Cortesi, Rossi, Ofoasi, Bouhali, mister Serpini più Magistro, Araldi e Malaguti del suo staff) e le misure ridotte dell’Immergas Arena, con un sintetico molto veloce. "Il Lentigione è una squadra rognosa e competitiva – spiega Serpini – come abbiamo già visto all’andata. Su quel tipo di campo serve grande attenzione, cosa che non sempre abbiamo avuto, la palla è sempre viva. Tecnicamente può anche regalarci qualcosa, sebbene non ci siano tanti spazi". Il tecnico ha tanti dubbi. "Mandelli (in foto con Saporetti) è ancora un’incognita, Gerbino lo vedo da mezz’ala, ma a Novara ha fatto anche il quinto e al Ligorna la seconda punta. Tentoni su un campo così può darci un buon spezzone di gara. Rossi è disponibile". Sul mercato si dice soddisfatto. "Con Beretta e Gerbino diventiamo più offensivi – conclude – insieme l’anno scorso hanno segnato 15 gol e ci permettono di non aver preso la punta, ovvio che dovremo trovare un equilibrio, cosa su cui dobbiamo migliorare tanto. Ma sono contento del mercato".

Programma. La 5^ d ritorno (14,30): Lentigione-Carpi, Imolese-Certaldo, Corticella-Ravenna, Borgo S.D.-Forlì, Fanfulla-Mezzolara, Prato-Progresso, Pistoiese-Sammaurese, Sant’Angelo-Aglianese, Sangiuliano-San Marino. Clas. Ravenna 43, San Marino 42, Corticella 39, Forlì 38, Carpi e Lentigione 37, Aglianese 33, Imolese (-1) 30, Sangiuliano, Fanfulla e Sammaurese 28, Pistoiese 27, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 21, Mezzolara e Borgo 15, Certaldo 14.

Dal campo. Il punto interrogativo è Mandelli, con la febbre da martedì: è convocato ma solo stamattina si deciderà se farlo giocare dal 1’. Sono out Beretta, Bouhali, Maini e Sabattini, torna Cecotti dalla squalifica. In difesa Calanca, Rossini e Zucchini si giocano una maglia al centro, in regia se Mandelli non ce la fa pronto uno fra Tentoni (al rientro dopo 2 mesi e mezzo) e Forapani, con Larhrib che completerebbe il terzetto, ma occhio anche all’opzione di Gerbino. Fra i convocati torna anche Rossi. Nei reggiani out solo Pari squalificato (rientrerà soltanto fra 5 turni).

LENTIGIONE (3-4-3): Rizzuto; Martini, Sabotic, Macchioni; Grifa, Battistello, Nappo, Nava; Nanni, Formato, Sala. All. Beretti.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Zucchini, Cecotti; Forapani, Mandelli, Tentoni; Cortesi; Sall, Saporetti. All. Serpini. Arbitro: Tedesco di Battipaglia Davide Setti