Calcio Serie D. Per il Poggibonsi è arrivato il momento delle riflessioni. Mister Calderini e il ds Galbiati i primi nodi da sciogliere

Puntare sulla continuità nella stagione del centenario. Sembra questo uno dei refrain in casa giallorossa, riguardo alle decisioni per un 2024-2025 che segna appunto il compimento del secolo di storia dei Leoni. Questa in sintesi l’idea base della dirigenza guidata dal presidente Giuseppe Vellini (nella foto), sebbene in realtà non siano da rilevare delle ufficializzazioni al momento per la nuova annata agonistica in D, nei posti chiave dell’organigramma Us Poggibonsi. Ed è per tale ragione che tra i sostenitori, protagonisti al solito di un cammino sugli spalti da "ovunque presenti", fioccano da giorni i quesiti in merito alle scelte della società per l’ immediato futuro. A cominciare per esempio dal direttore sportivo Jacopo Galbiati e dal tecnico Stefano Calderini, ovvero due tra i principali interpreti di un Poggibonsi che dal 2021 è salito dall’Eccellenza (con Galbiati in quel caso ancora nelle vesti di atleta e di capitano) per poi piazzarsi due volte sul podio sul secondo e sul terzo gradino, con altrettante finali playoff, una delle quali vinta, nei dilettanti nazionali. Sino a conquistare un mese addietro la salvezza anticipata nel torneo da poco in archivio, all’interno di un percorso di consolidamento in categoria che ha portato i colori da un’area complicata di classifica nell’autunno 2023 a una rimonta con un passo da leader nel girone di ritorno. Sia mister Calderini che Galbiati hanno ribadito nelle recenti interviste in coda ai match il valore della loro appartenenza all’ambiente, secondo una logica di "naturale prosecuzione" del cammino fianco a fianco con il sodalizio. Tutto questo in una fase che comunque appare ancora all’insegna della riflessione nelle stanze di viale Marconi, riguardo alle prospettive e agli orizzonti da costruire nell’arco di tempo necessario per l’approdo ai nastri dal mese di luglio per la serie D che verrà. Paolo Bartalini