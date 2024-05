Calcio Serie D. Per la Pianese arriva finalmente il rompete le righe

Stagione archiviata: dopo l’uscita dalla Poule Scudetto, per la Pianese è davvero giunto il momento del ‘rompete le righe’ e dei saluti. Ma i titoli di coda sono arrivati con il sorriso stampato sulle facce dei bianconeri, per la meritata e per certi versi inattesa conquista della Serie D, a distanza di cinque anni dalla prima storica promozione. Le zebrette, la prossima stagione, si confronteranno con il mondo del professionismo, in un campionato che le vedrà al cospetto di club organizzati e di blasone. Sarà un bell’impegno per il presidente Sani, ma un impegno che il numero uno bianconero vuole mantenere. Adesso inizierà il lavoro della società per allestire un organico che possa dire la sua al piano di sopra, tra conferme – ipotizzabile la permanenza di Gagliardi e Simeoni, per esempio – e partenze (Mignani il più gettonato, si parla anche di un interesse del Cittadella). Intanto domani andrà in scena la terza partita dei gironi triangolari della Poule Scudetto. A sorpresa il Campobasso, che ha battuto la Pianese nella gara d’esordio (poi dopo il pareggio con il Carpi i bianconeri hanno salutato la competizione), ha annunciato la separazione dal tecnico Pergolizzi. In panchina ci sarà Giovanni Piccirilli.