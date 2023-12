Calcio Serie D, Peschieri saluta e Tentoni rimane. Carpi, attacco record ma bonus finiti

CARPI

Il gol al 97’ del Ravenna a Imola ha un po’ smorzato il sorriso, ma per il Carpi è stato comunque un finale di 2023 positivo. I biancorossi dal ko di 2 mesi fa a Ravenna hanno ripreso a viaggiare a 2 punti di media a gara (15 nelle ultime 7 giornate) ma il -6 dalla vetta è rimasto lo stesso di allora, visto che anche la capolista nelle ultime 7 giornate ha messo insieme 15 punti. La squadra di Serpini ha chiuso il girone di andata con una media punti di 1,76 a gara (30 in 17) che rimane il miglior score del girone di andata di questi 3 anni di Serie D, meglio del primo Carpi (Athletic) che virò fra mille problemi (e tre allenatori cambiati…) a 24 punti in 19 gare (1,26 di media) nel 2021-22 e anche meglio del Carpi di un anno fa che con Bagatti fece gli stessi punti (30) ma in 19 gare (media di 1,57), con un -14 dalla vetta a fine andata che suonava come game over anticipato dai sogni di Lega Pro. La squadra di Serpini ha pagato alcune gare balorde come le due rimonte subite in casa da Fanfulla e Sangiuliano o le incredibili sconfitte di Castelmaggiore e Forlì e fin qui non ha potuto far fruttare la straordinaria produzione del suo attacco che con 35 reti in 17 gare sta segnando oltre 2 reti a partita, quinto miglior score dei 9 gironi di D dietro alla Varesina (46 in 19) e al terzetto siciliano Trapani, Siracusa e Vibonese che guidano il girone ’I’.

Mercato. Non rimarrà in biancorosso il portiere 2004 Peschieri, diretto al Borgo San Donnino: il Carpi darà fiducia a Lorenzi e Viti e ora cerca un altro 2006 che possa fare il terzo e giocare in Juniores. Saluta invece Rinaldini, mentre la società ha deciso di trattenere sia Rossi che Tentoni. Al momento dunque non sono previsti arrivi a gennaio, a meno che l’infortunio di Arrondini (sofferente al tendine di Achille) non risulti più grave del previsto.

Farsa Pistoiese. La ’bomba’ Pistoiese è già esplosa mercoledì (Juniores in campo nella farsa con il Lentigione), ma gli effetti sono ancora difficili da prevedere. La società arancione – a cui il Comune potrebbe chiudere lo stadio – sta valutando anche il possibile ritiro della squadra dal campionato. Se ciò avvenisse prima della ripresa del girone di ritorno (il 7 gennaio c’è proprio Pistoiese-Ravenna…) allora sarebbero annullate tutte le gare giocate dagli arancioni fin qui, se invece il ritiro arrivasse dopo la prima di ritorno, allora l’andata resterebbe ’cristallizzata’, mentre le gare del ritorno sarebbero annullate. Intanto ieri la società (o quel che resta) ha tesserato il portiere 2002 Zucchini. Davide Setti