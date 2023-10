Calcio Serie D. Pianese all’assalto del Ghiviborgo. Prosperi non si fida

Scenderà in campo da capolista, pur in coabitazione con il Seravezza Pozzi, questo pomeriggio al Comunale, la Pianese. L’obiettivo, contro il Ghiviborgo, è tenersi stretta la vetta e alle spalle le dirette inseguitrici Livorno e Grosseto, prime candidate alla vittoria finale. La squadra dell’ex Siena Nico Lelli, reduce dal ko in Coppa Italia con il Livorno ai rigori, sta disputando una buona stagione e la gara necessita della massima attenzione. "Siamo attesi da una sfida particolarmente insidiosa – ha affermato il tecnico delle zebrette Fabio Prosperi (nella foto) –, dovremo affrontarla in maniera determinata perché avremo davanti una squadra che sa quello che deve fare e lo fa bene, con grande qualità". "Tra le avversarie che ho visto il Ghiviborgo è quella che mi ha più entusiasmato dal punto di vista del gioco – ha aggiunto –: l’allenatore è molto bravo, molto preparato, la squadra è giovanissima, ma gioca particolarmente bene. Ha dei difetti, ma quelli ce li hanno tutti, noi compresi". L’entusiasmo, sull’Amiata, è tanto. "Sicuramente siamo contenti – ha spiegato Prosperi –, a prescindere dalla classifica che, non lo dico solo per dire, non conta assolutamente nulla. Le vittorie centrate hanno comunque portato dei punti che ci saranno utili in futuro". Il mister è quindi tornato sul successo con il Trestina di domenica scorsa. "Nel primo tempo loro hanno creato qualche situazione, ma non occasioni reali – le sue parole –, forse un colpo di testa neanche troppo pericoloso. Ma hanno fatto comunque una bonissima partita e ci hanno messo in difficoltà. I ragazzi sono stati bravi, attenti. Nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria anche se il risultato è onestamente largo". Nella lista dei convocati ci sono anche Gagliardi, Alagia e Lo Porto, ma difficilmente prenderanno parte alla partita. Molto probabile che mister Prosperi proponga la stessa formazione della scorsa settimana, con Remy, Pinto, Polidori e Boccadamo in difesa, a centrocampo Proietto, Simeoni e Morgantini e in attacco Ledonne, Kouko e Mignani.