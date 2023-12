Calcio Serie D. Pianese all’ultima fatica del 2003. Ostacolo Altopascio

Si chiude oggi alle 14,30 ad Altopascio in casa del Tau il 2023 della Pianese. La formazione di mister Fabio Prosperi, che sarà regolarmente in panchina dopo la riduzione della squalifica rimediata a Sansepolcro, cercherà di chiudere bene e da capolista un girone di andata che l’ha vista assoluta protagonista del campionato anche se non sarà facile visto che l’avversario è in grande forma e solamente a meno cinque dai bianconeri. "Siamo consapevoli di andare ad affrontare una squadra in grande salute e che in casa ha fatto davvero molto bene – ha detto Prosperi alla vigilia del match – hanno ottimi valori sia tecnici che fisici. Cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi, come abbiamo sempre fatto anche nei momenti men brillanti". Rispetto all’ultima trasferta, a Sansepolcro con un campo al limite del giocabile, oggi Gagliardi e compagni dovrebbero giocare in un ottimo manto erboso. "So che hanno un bel campo ma ci sono degli avversari forti e da rispettare. Arriviamo da una ottima prestazione contro il Serravezza, anche se c’è rammarico per come è finita visto che non avevamo concesso praticamente nulla ai nostri avversari. Noi dobbiamo cercare di chiudere al meglio questi cinque mesi di ottimo lavoro e fare il possibile per farlo. Il campionato è molto duro ed equilibrato e anche le più blasonate stanno risalendo come era logico che fosse. La formazioni di valore sono molte, tra cui noi che abbiamo dimostrato sempre di poter stare in questa parte della classifica. Lo stesso vale per il Tau Altopascio o per il Ghiviborgo ad esempio - ha concluso Prosperi -. È un girone molto equilibrato e spesso le gare sono molto bella da vedere". g.d.l.