Calcio Serie D. Pianese, appello ai tifosi per ia sfida contro il Grosseto

Si sta avvicinando, per la Pianese, il fischio di inizio del delicato match con il Grosseto. La squadra di Malotti pesterà l’erba del Comunale domenica alle 15, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze promozione. I ragazzi di Prosperi, d’altro canto, vogliono tenersi stretto il primato appena riconquistato e compiere un passo avanti verso la Lega Pro. I biglietti per assistere alla gara potranno essere acquistati in prevendita alla segreteria della società questo pomeriggio dalle 18 alle 19. Domenica, per i tifosi bianconeri, tagliandi disponibili nelle scale della tribuna coperta, a partire dalle 13,30. "A prescindere da come andrà a finire – il messaggio della società bianconera –, i ragazzi mettono l’anima in campo ogni domenica per i nostri colori. Regalano soddisfazioni e sono motivo di orgoglio per un paese intero e per tutti gli appassionati di sport provenienti dalle zone circostanti. Adesso è il momento di ricambiare offrendo a loro un comunale pieno di tifo, bollente".