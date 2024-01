Calcio Serie D. Pianese, arriva il Figline. Prosperi: "Occhio ai dettagli»

Il pareggio di San Giovanni fa parte del passato: la Pianese capolista è attesa oggi dalla sfida interna con il Figline e l’obiettivo dei bianconeri è quello di difendere il primato. "Loro stanno facendo un grande campionato – ha sottolineato l’allenatore Prosperi (nella foto) –, sono in salute, stanno attraversando un ottimo momento di forma e hanno spensieratezza. Vanno affrontati come tutti gli altri avversari, stando attenti anche ai minimi dettagli, mettendo in campo le nostre conoscenze e cercano di fare nel miglior modo possibile. Poi il risultato lo vedremo a fine gara". Non saranno della partita Gagliardi, alle prese con un problema muscolare e Kouko che, ammonito domenica e già diffidato, dovrà fermarsi per squalifica. Lo scacchiere bianconero perde così il suo capitano e pilastro della difesa, che dovrebbe cedere il testimone a Lo Porto e un attaccante che, quando disponibile, mister Prosperi ha utilizzato con continuità: dovrebbe tornare a vestire la maglia titolare Mastropietro. "Kouko è un giocatore atipico – ha spiegato il mister –, che ha caratteristiche quasi introvabili in questo campionato. Lo sostituiremo al meglio: sulle assenze non mi sono mai posto problemi, perché in questo sport sono normali, va solo trovata la soluzione più adatta possibile. Poi sarà il campo a dare o meno ragione alla scelta". Prosperi è quindi tornato sulla sfida con la Sangiovannese. "E’ stata una partita complicata, contro una squadra che si deve salvare – le sue parole –, il rischio era di subire qualche contropiede o qualche situazione di pericolo. Ma non è successo, a parte una mischia alla fine del primo tempo. Abbiamo creato tre-quattro occasioni importanti, ma non siamo riusciti a fare gol, succede. Il punto è comunque positivo, ci fa proseguire nel percorso". A dirigere la partita Pianese-Figline sarà l’arbitro Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Mario Scala di Castellamare di Stabia e Savino Sciotti di Bologna.